Блэйк Гриффин подколол Дока Риверса после победы над «Филадельфией»

Теги Бостон Док Риверс Клипперс Филадельфия НБА Блэйк Гриффин Баскетбол

Форвард «Бостона» Блэйк Гриффин отпустил язвительный комментарий в адрес главного тренера «Филадельфии» Дока Риверса после победного для «кельтов» матча (106:99).

Гриффин, который ранее играл за Риверса в «Клипперс», реализовал 5 из 8 из-за дуги и набрал 15 очков.

«Когда соперник вот так оставляет тебя открытым, ты просто обязан заставить их заплатить. Я весь вечер совершал открытые броски. С удовольствием наблюдал за тем, как некоторые из них оказывались точными.

Считаю ли это неуважением в свой адрес? Не воспринимаю это как неуважение. Это стало для соперника проблемой. Очевидно, таков был их план на игру. Док составил им этот план. По ходу дела они не перестроились и не приспособились, и это не стало такой уж неожиданностью. В общем, никакого неуважения», – скказал Гриффин.

Блэйк намекнул на приписываемую Риверсу неспособность адекватно реагировать на происходящее на площадке, что более всего проявляется в плей-офф, где у тренера случалось несколько провалов при счете 3-1 в серии.

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3 комментария

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Tim Timson
Может и не намекал Блэйк?)
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carragher-23
Мистер камонлетсгоу во всей красе...
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Райли Карри
Просто Док все еще думает, что Блэйк играет за него
+3
0
+3
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