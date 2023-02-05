Андре Роберсон хочет вернуться в НБА. Он присоединился к фарм-команде «Оклахомы» в Лиге развития

Теги НБА G-лига Оклахома-Сити Андре Роберсон Баскетбол

Легкий форвард Андре Роберсон попробует вернуться в НБА.

31-летний баскетболиста присоединился к фарм-команде «Оклахомы» в Лиге развития.

В январе 2018 года Роберсон получил серьезную травму колена, в процессе восстановления после которой последовала серия осложнений.

Роберсон вернулся в «Тандер» только в конце сезона-19/20 после 917-дневного отсутствия. Он принял участие в семи играх, все в «пузыре» Орландо.

Андре сыграл в пяти матчах за «Бруклин» в сезоне-20/21, прежде чем клуб отказался от его услуг.

Роберсон, выбранный под общим 26-м номером на драфте НБА 2013 года, набирал в среднем 4,5 очка и 4,0 подбора в 307 матчах за карьеру.

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2 комментария

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Lay's
Без броска, штрафные не бросает, после травм полюбому подсдал еще в физухе. Без шансов, хотя работящий паренек был.
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emptinesspetr
Опора защиты Оклахомы в своё время. Сейчас сложно представить, чтобы он, на одном лишь защитном мастерстве, был кому-то нужен.
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