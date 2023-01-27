Гэри Харрис: «Паоло Банкеро – необычный новичок»

Теги Орландо НБА Гэри Харрис Паоло Банкеро Баскетбол

Атакующий защитник «Орландо» Гэри Харрис поражен игрой первого номера драфта-2022, итальянского форварда Паоло Банкеро.

«Он необычный новичок. Он абсолютно необычный. Он целеустремленный. Он готов учиться. Он хочет тренироваться. Он схватывает все на лету, а ему всего 20 лет.

Позади половина сезона, и я еще ни разу не видел настолько сконцентрированного и зрелого новичка. Он уже особенный», – сказал Харрис.

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5 комментариев

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kaissa
Ответ Добрейший Вечерочек
Или Браконьеро)
Кабанеро тоже неплохо - особенно если в спортзале еще поработает.)))
+1
0
+1
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Добрейший Вечерочек
Ответ Holo Dilnick
Баканеро лучше звучит, как хороший ром или сигары. Оставь так.
Или Браконьеро)
+2
0
+2
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Holo Dilnick
Ответ zippa
*Банкеро конечно
Баканеро лучше звучит, как хороший ром или сигары. Оставь так.
+11
0
+11
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zippa
Ответ zippa
Короче, Баканеро не обычный новичок, а необычный.
*Банкеро конечно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zippa
Короче, Баканеро не обычный новичок, а необычный.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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