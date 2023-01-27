Гэри Харрис: «Паоло Банкеро – необычный новичок»

Атакующий защитник « » поражен игрой первого номера драфта-2022, итальянского форварда .

«Он необычный новичок. Он абсолютно необычный. Он целеустремленный. Он готов учиться. Он хочет тренироваться. Он схватывает все на лету, а ему всего 20 лет.

Позади половина сезона, и я еще ни разу не видел настолько сконцентрированного и зрелого новичка. Он уже особенный», – сказал Харрис.

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