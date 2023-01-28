Кевин Хертер показал бросковое упражнение с попаданиями с середины площадки и со своей половины

Теги Сакраменто НБА видео Кевин Хертер Баскетбол

Защитник «Сакраменто» Кевин Хертер показал бросковое упражнение.

Хертер совершил серию точных бросков без промаха, включая попадания с середины площадки и со своей половины.

Кевин в нынешнем сезоне набирает 15,7 очка при 41,8% из-за дуги.

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2 комментария

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Sonder
после карри я уже ничему не верю
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Дмитрий Шавров
Шёл... дцатый день съёмок 😄
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