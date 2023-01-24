Крис Грант отказался от предложения «Атланты» и продолжит работу в офисе «Сан-Антонио»

Теги Атланта Сан-Антонио НБА Лэндри Филдс Крис Грант Баскетбол

Сотрудник офиса «Сперс» Крис Грант решил продолжить работу в техасском клубе.

Грант имел предложение от «Хоукс», которые хотели назначить опытного управленца старшим советником в обновленном офисе клуба под руководством экс-игрока НБА Лэндри Филдса.

Стороны вели «серьезные переговоры», но Грант в итоге остается в «Сан-Антонио».

Грант ранее работал в «Атланте» и был генеральным менеджером «Кливленда».

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