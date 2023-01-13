Трэвис Шленк не занимает никакой должности в «Хоукс»

Бывший президент по баскетбольным операциям «Атланты» Трэвис Шленк больше не занимает никакой должности в клубе, сообщает The Athletic.

В декабре сообщалось, что Шленк перейдет на должность старшего консультанта, а генеральный менеджер клуба возьмет на себя руководство командой.

46-летний Шленк ушел в отставку, чтобы уделять больше внимания семье.

Шленк пришел на должность президента «Хоукс» в мае 2017 года после 13 лет работы в «Голден Стэйт» и возглавил перестройку команды, которая в сезоне-2017/18 выиграла всего 24 матча. В 2021 году команда дошла до финала Восточной конференции.

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