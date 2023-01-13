Кайл Корвер станет ассистентом генерального менеджера «Атланты»

Теги Атланта Кайл Корвер НБА Лэндри Филдс Баскетбол

«Атланта» повысит Кайла Корвера до ассистента генерального менеджера, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Корвер получил повышение после нескольких месяцев работы в качестве директора клуба по развитию игроков и будет играть важную роль в обновленном фронт-офисе под руководством генерального менеджера Лэндри Филдса.

Баскетболист выступал за «Хоукс» на протяжении пяти сезонов (2012-2017) и попал на Матч всех звезд в 2015 году.

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