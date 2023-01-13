Кайл Корвер станет ассистентом генерального менеджера «Атланты»

« » повысит до ассистента генерального менеджера, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Корвер получил повышение после нескольких месяцев работы в качестве директора клуба по развитию игроков и будет играть важную роль в обновленном фронт-офисе под руководством генерального менеджера .

Баскетболист выступал за «Хоукс» на протяжении пяти сезонов (2012-2017) и попал на Матч всех звезд в 2015 году.

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