Баранова названа лучшим игроком в российском баскетболе в новейшей истории, Кириленко – шестой

Агентство «Весь спорт» представило баскетбольный выпуск проекта «10 за 27», в рамках которого составляются рейтинги лучших спортсменов России в олимпийских видах за 27 лет с момента распада СССР.
Кроме привычных для составления рейтинга турниров – Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, в расчет брались заокеанские лиги – студенческая NCAA, НБА и WNBA.
С учетом всех данных, первой среди лучших в баскетболе «10 за 27» стала олимпийская чемпионка Елена Баранова. Андрей Кириленко занял в рейтинге шестое место, Тимофей Мозгов – восьмой.
Лучшие россияне в баскетболе (с 1993 года) по версии «Весь спорт»
1. Елена Баранова
2. Валерий Тихоненко
3. Светлана Абросимова
4. Мария Степанова
7. Ирина Осипова
10. Евгений Пашутин.
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