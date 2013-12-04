Баранова названа лучшим игроком в российском баскетболе в новейшей истории, Кириленко – шестой

Агентство «Весь спорт» представило баскетбольный выпуск проекта «10 за 27», в рамках которого составляются рейтинги лучших спортсменов России в олимпийских видах за 27 лет с момента распада СССР.

Кроме привычных для составления рейтинга турниров – Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, в расчет брались заокеанские лиги – студенческая NCAA, и WNBA.

С учетом всех данных, первой среди лучших в баскетболе «10 за 27» стала олимпийская чемпионка Елена Баранова. Андрей Кириленко занял в рейтинге шестое место, Тимофей Мозгов – восьмой.

Лучшие россияне в баскетболе (с 1993 года) по версии «Весь спорт»

1. Елена Баранова

2. Валерий Тихоненко

3. Светлана Абросимова

4. Мария Степанова

5.

6.

7. Ирина Осипова

8.

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10. Евгений Пашутин.

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