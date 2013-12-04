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    Баранова названа лучшим игроком в российском баскетболе в новейшей истории, Кириленко – шестой

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    Агентство «Весь спорт» представило баскетбольный выпуск проекта «10 за 27», в рамках которого составляются рейтинги лучших спортсменов России в олимпийских видах за 27 лет с момента распада СССР.

    Кроме привычных для составления рейтинга турниров – Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, в расчет брались заокеанские лиги – студенческая NCAA, НБА и WNBA.

    С учетом всех данных, первой среди лучших в баскетболе «10 за 27» стала олимпийская чемпионка Елена Баранова. Андрей Кириленко занял в рейтинге шестое место, Тимофей Мозгов – восьмой.

    Лучшие россияне в баскетболе (с 1993 года) по версии «Весь спорт»

    1. Елена Баранова

    2. Валерий Тихоненко 

    3. Светлана Абросимова

    4. Мария Степанова 

    5. Илона Корстин

    6. Андрей Кириленко 

    7. Ирина Осипова

    8. Тимофей Мозгов

    9. Александр Каун

    10. Евгений Пашутин.

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