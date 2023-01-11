Крис Миддлтон может отказаться от опции продления контракта на следующий сезон

Форвард «Милуоки» (31 год, 201 см) может отказаться от опции продления контракта на следующий сезон и выйти на рынок свободных агентов, сообщает The Action Network.

Если Миддлтон воспользуется опцией игрока и продлит контракт, то заработает за сезон-2023/24 40,4 млн долларов.

31-летний форвард пропустил начало нынешнего сезона из-за операции по поводу разрыва связки левого запястья, затем сыграл 7 матчей, после чего снова выбыл из строя с травмой колена.

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