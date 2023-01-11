Крис Миддлтон может отказаться от опции продления контракта на следующий сезон

Теги возможные переходы Милуоки НБА Крис Миддлтон Баскетбол

Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон (31 год, 201 см) может отказаться от опции продления контракта на следующий сезон и выйти на рынок свободных агентов, сообщает The Action Network.

Если Миддлтон воспользуется опцией игрока и продлит контракт, то заработает за сезон-2023/24 40,4 млн долларов.

31-летний форвард пропустил начало нынешнего сезона из-за операции по поводу разрыва связки левого запястья, затем сыграл 7 матчей, после чего снова выбыл из строя с травмой колена.

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2 комментария

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Александр Храмкин
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Ответ artcity
Ну если только какой-то очередной рывок в доходах НБА на подходе или есть договоренность с клубом о новом контракте, а так 40 млн бегая с мячом на улице не найдёшь.
Ну ему летом 32, и вполне вероятно, что он хочет последний продолжительный получить сейчас, пока совсем не развалился. А то с его травматичностью есть риск раз 40 получить, а дальше на минималках бегать.
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artcity
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Ну если только какой-то очередной рывок в доходах НБА на подходе или есть договоренность с клубом о новом контракте, а так 40 млн бегая с мячом на улице не найдёшь.
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