Президент «Атланты» Трэвис Шленк перейдет на должность консультанта

Президент по баскетбольным операциям «Атланты» Трэвис Шленк перейдет на должность старшего консультанта. Генеральный менеджер клуба возьмет на себя руководство повседневной деятельностью команды.

46-летний Шленк заявил, что уходит в отставку, чтобы уделять приоритетное внимание семье.

Шленк, в контракте которого осталось несколько лет, продолжит работать в клубе под руководством владельца Тони Ресслера.

Шленк пришел на должность президента «Хоукс» в мае 2017 года и возглавил перестройку команды, которая в сезоне-2017/18 выиграла всего 24 матча. В 2021 году команда дошла до финала Восточной конференции.

Филдс присоединился к клубу в качестве помощника генерального менеджера в 2020 году. В июне текущего года 34-летний специалист был назначен генеральным менеджером.

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