Экс-игрок НБА Майк Скотт остается в «Нанси» до конца сезона

Экс-игрок НБА Майк Скотт (34 года, 201 см) продолжит выступать за «Нанси».

Французский клуб объявил о продлении контракта американского баскетболиста до конца сезона-22/23.

Скотт стал игроком «Нанси» в октябре, он был призван заменить травмированного Донте Грэнтема.

Это первый зарубежный опыт для американца, который выступал в НБА за «Хоукс», «Уизардс», «Клипперс» и «Сиксерс». На счету Скотта 555 матчей в НБА.

В составе «Нанси» Майк набирает 13,2 очка, 6,7 подбора в среднем за встречу при 52% с игры.

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