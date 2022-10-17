Майк Скотт продолжит карьеру в «Нанси»

Форвард Майк Скотт (34 года, 201 см) стал игроком французского «Нанси».

Бывший игрок НБА призван заменить травмированного Донте Грэнтема, возвращение которого запланировано на середину декабря.

Это первый зарубежный опыт для американского баскетболиста, который выступал в НБА за «Хоукс», «Уизардс», «Клипперс» и «Сиксерс». На счету Скотта 555 матчей в НБА.

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