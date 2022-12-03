Крис Миддлтон дебютировал в сезоне в матче против «Лейкерс»
Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон дебютировал в нынешнем сезоне в пятничном домашнем матче против «Лейкерс» (129:133).
31-летний игрок пропустил начало регулярного чемпионата, восстанавливаясь после межсезонной операции по поводу разрыва связки левого запястья.
Миддлтон набрал 17 очков, 2 подбора и 7 передач при 6 из 11 с игры за 27 минут.
Форвард получил травму во втором матче серии первого раунда против «Чикаго» (4-1). В отсутствие Миддлтона «Бакс» проиграли «Селтикс» во втором раунде (3-4).
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