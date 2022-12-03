Крис Миддлтон дебютировал в сезоне в матче против «Лейкерс»

Форвард «Милуоки» дебютировал в нынешнем сезоне в пятничном домашнем матче против (129:133).

31-летний игрок пропустил начало регулярного чемпионата, восстанавливаясь после межсезонной операции по поводу разрыва связки левого запястья.

Миддлтон набрал 17 очков, 2 подбора и 7 передач при 6 из 11 с игры за 27 минут.

Форвард получил травму во втором матче серии первого раунда против «Чикаго» (4-1). В отсутствие Миддлтона «Бакс» проиграли «Селтикс» во втором раунде (3-4).

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф, как с куста)