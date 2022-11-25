Аналитик Кирк Голдсберри опубликовал инфографику с лидерами по количеству бросков в прыжке

Аналитик ESPN Кирк Голдсберри опубликовал инфографику с лидерами по количеству бросков в прыжке в сезоне-2022/23.

Лучшими по эффективному проценту попадания с игры (eFG%) являются («Сакраменто») и («Голден Стэйт»). При этом лидерами по количеству попыток с игры являются («Бруклин»), («Финикс») и Карри.

Ого, даже снайперы НБА перестраивают бросок с помощью компьютерной системы