Аналитик Кирк Голдсберри опубликовал инфографику с лидерами по количеству бросков в прыжке
Аналитик ESPN Кирк Голдсберри опубликовал инфографику с лидерами по количеству бросков в прыжке в сезоне-2022/23.
Лучшими по эффективному проценту попадания с игры (eFG%) являются Кевин Хертер («Сакраменто») и Стефен Карри («Голден Стэйт»). При этом лидерами по количеству попыток с игры являются Кевин Дюрэнт («Бруклин»), Девин Букер («Финикс») и Карри.
Ого, даже снайперы НБА перестраивают бросок с помощью компьютерной системы
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