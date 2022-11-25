Аналитик Кирк Голдсберри опубликовал инфографику с лидерами по количеству бросков в прыжке

Теги НБА Кевин Дюрэнт фото Стефен Карри Девин Букер Кевин Хертер Баскетбол

Аналитик ESPN Кирк Голдсберри опубликовал инфографику с лидерами по количеству бросков в прыжке в сезоне-2022/23.

Лучшими по эффективному проценту попадания с игры (eFG%) являются Кевин Хертер («Сакраменто») и Стефен Карри («Голден Стэйт»). При этом лидерами по количеству попыток с игры являются Кевин Дюрэнт («Бруклин»), Девин Букер («Финикс») и Карри.

Ого, даже снайперы НБА перестраивают бросок с помощью компьютерной системы

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