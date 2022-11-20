Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» сыграет на выезде с «Минском»
В воскресенье, 20 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» проведет гостевой матч с «Минском».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 ноября, 15.00, «Минск-Арена»
Положение команд: ЦСКА – 11-0, УНИКС – 9-1, Зенит – 7-2, МБА – 7-3, Локомотив-Кубань – 5-5, Самара – 5-5, Парма – 5-6, Нижний Новгород – 5-6, Автодор – 4-7, Енисей – 2-9, Астана – 1-8, Минск – 0-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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