Кендрик Перкинс: «Куда делся Бэм Адебайо? Он оказывает такое же влияние на игру, как и Клинт Капела»

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Эксперт ESPN Кендрик Перкинс раскритиковал центрового «Майами» Бэма Адебайо за недостаточную продуктивность и недостаток инициативы в атаке.

«Куда делся Бэм Адебайо? Я пытаюсь понять, куда он запропастился. Он оказывает такое же влияние на игру, как и Клинт Капела.

Если «Майами» хочет выиграть чемпионат, то Адебайо следует вывести игру на другой уровень», – заявил Перкинс.

Средние показатели Бэма в 14 матчах – 19,1 очка, 9,1 подбора, 3,4 передачи и 1,2 перехвата в среднем за игру.

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра отдал должное Адебайо, отметив его важную роль во многих аспектах игры флоридцев.

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