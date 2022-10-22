Малкольм Брогдон: «Бэм Адебайо нарушает правила при заслонах, но не получает фолы»

Разыгрывающий после матча с (111:104) оценил заслоны центрового .

«Он отлично умеет ставить заслоны. В некоторых случаях он нарушает правила, но не получает фолы. Так устроена игра. Приходится проходить через все его заслоны. Он большой парень, который хорошо умеет делать это, и они часто играют через него», – заявил Брогдон.

Адебайо завершил встречу с показателями 19 очков, 8 подборов, 5 передач и 2 перехвата. За 35 минут на площадке он сфолил 4 раза.

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