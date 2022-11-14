Энтони Дэвис: «Пэкерс» и Аарон Роджерс вдохновили меня перед игрой против «Нетс»

Центровой «Лейкерс» признался, что игра команды НФЛ и квотербека вдохновила его перед вчерашним матчем против (116:103).

«Я смотрел матч «Пэкерс». Аарон Роджес бросил по диагонали на Аллена Лазарда, тот пробежал около 40 ярдов, начал кричать, играть мышцами и все такое.

И это вдохновило меня перед игрой. Я старался доминировать», – сказал Дэвис.

Дэвис помог команде прервать серию из пяти поражений, набрав 37 очков (лучший результат в сезоне) и сделав 18 подборов.

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