Энтони Дэвис: «Пэкерс» и Аарон Роджерс вдохновили меня перед игрой против «Нетс»
Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис признался, что игра команды НФЛ «Грин-Бей» и квотербека Аарона Роджерса вдохновила его перед вчерашним матчем против «Бруклина» (116:103).
«Я смотрел матч «Пэкерс». Аарон Роджес бросил по диагонали на Аллена Лазарда, тот пробежал около 40 ярдов, начал кричать, играть мышцами и все такое.
И это вдохновило меня перед игрой. Я старался доминировать», – сказал Дэвис.
Дэвис помог команде прервать серию из пяти поражений, набрав 37 очков (лучший результат в сезоне) и сделав 18 подборов.
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