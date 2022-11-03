Евролига. Женщины. ДВТК примет «Мехелен»

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В четверг, 3 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги венгерский ДВТК примет бельгийский «Мехелен».

Евролига

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа B

ДВТК Венгрия – Мехелен Бельгия

3 ноября. 20:00

Турнирное положение: Шопрон Венгрия – 1-0, Авенида Испания – 1-0, Фамила Италия – 1-0, Жирона Испания – 1-0, Ланды Франция – 0-1, ДВТК Венгрия – 0-1, Мерсин Турция – 0-1, Мехелен Бельгия – 0-1.

Группа А 

Турнирное положение: Пулковице Польша – 1-0, УСК Прага Чехия – 1-0, Бурж Франция – 1-0, Валенсия Испания – 1-0, Виртус Италия – 0-1, Олимпиакос Греция – 0-1, Сексард Венгрия – 0-1, Фенербахче Турция – 0-1. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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