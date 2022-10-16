Малкольм Брогдон: «Восток, бесспорно, сильнее Запада на сегодняшний день»

Разыгрывающий заявил, что Восточная конференция в этом сезоне, бесспорно, сильнее Западной.

«Восток сильнее Запада на сегодняшний день.

Несколько лет назад мы говорили, что Западная конференция, бесспорно, лучшая. Но теперь Восток, бесспорно, сильнее. Мы забрали их самых талантливых игроков, и теперь они разбросаны по всему восточному побережью. Три-четыре года назад все считали «Кавальерс» лотерейной командой, а теперь они входят в Топ-6.

Теперь топ-командам, таким как , «Бостон», , определенно стало сложнее. Борьба будет тяжелой. Но я думаю, что команды, которые смогут провести самые длинные серии побед и свести к минимуму серии поражений, в итоге окажутся наверху», – сказал Брогдон.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

Контракты и платежные ведомости НБА