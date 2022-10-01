Зоран Лукич: «Енисей» умеет грамотно и качественно подвести себя к старту сезона»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич оценил расклад сил перед матчем Единой лиги ВТБ с «Енисеем».

«Хочу напомнить, что несколько лет назад «Енисей» удивил всех тем, что в первом матче на домашнем паркете обыграл ЦСКА. Эта команда умеет грамотно и качественно подвести себя к старту сезона.

Я уверен, что в воскресенье нас ждет встреча с подготовленным, настроенным на победу коллективом. Чтобы выглядеть достойным соперником, нам необходимо как минимум дать не меньше энергии, чем хозяева площадки. Это может стать ключом к победе», – заявил Лукич.

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