Руководитель клуба НБА: «Лейкерс» нацелены на межсезонье-2023, Кайри Ирвинг не является приоритетным вариантом»

Руководитель одного из клубов НБА считает, что «Лейкерс» планируют усилиться звездным игроком в следующее межсезонье.
«Независимо от того, как «Лейкерс» изменят состав за этот год, они будут нацелены на межсезонье-2023. Они многое поставили на то, чтобы получить еще одного звездного игрока следующим летом. Конечно, они заинтересованы в Кайри Ирвинге, но он, вероятно, не является приоритетным вариантом.
«Лейкерс» будут наблюдать за Джерами Грантом, который им давно нравился, и за Майлзом Тернером. Думаю, Эндрю Уиггинс был бы хорошим усилением, потому что он может играть на обеих сторонах площадки», – заявил анонимный руководитель.
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