Левеон Белл вызвал Дерона Уильямса на боксерский поединок

Экс-игрок НФЛ Левеон Белл бросил вызов прославленному баскетболисту НБА Дерону Уильямсу.

Известный видеоблогер и начинающий боксер предложил Беллу сойтись в боксерском поединке с Уильямсом 29 ноября. Белл поддержал эту идею и заявил, что попытается обо всем договориться.

Недавно Белл нокаутировал другого звездного игрока из американского футбола .

В прошлом году Уильямс одержал победу в боксерском поединке с еще одним представителем НФЛ Фрэнком Гором. После боя он заявил, что больше не выйдет на ринг.

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