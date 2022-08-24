Клэй Томпсон: «Здорово, что снова могу тренироваться в межсезонье»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» опубликовал в инстаграме сторис из зала.

Томпсон вернулся к полноценным тренировкам в межсезонье впервые с 2019 года.

4-кратный участник всех звезд перенес две серьезные травмы, из-за которых полностью пропустил два сезона (2019-2021).

«Как же здорово, что я снова могу тренироваться в межсезонье. Слава богу!» – написал Клэй.

«Голден Стэйт» эпично отметил четвертый титул: на козу надели майку Карри, Томпсон завалил девушку, а Грин обложил хейтеров факами