Кирилл Будин вернулся в «Парму»

Разыгрывающий Кирилл Будин (20 лет, 183 см) вернулся в и готовится провести следующий сезон в основе команды.

Будин является воспитанником пермского баскетбола, но прошедший сезон провел в системе московского ЦСКА на правах аренды. В пяти матчах Суперлиги за защитник набирал 2,8 очка и 0,8 передачи в среднем за игру.

В «ЦСКА-Юниор» Будин стал одним из лидеров, набирая 9,0 очка, 3,7 передачи и 2,3 подбора в среднем за матч.

«Кирилл Будин вернулся в клуб из аренды и должен помочь нашей команде. Он играет на позиции разыгрывающего и хорошо видит поле, эффективно атакует средним и дальним броском. Кирилл отличается агрессивной манерой игры, хорошей скоростью, мобильностью и давит на мяч», – отметил главный тренер «Пармы» .

Как поживает самая яркая команда прошлого 10-летия? Баскетбольные «Химки» – на пути возвращения