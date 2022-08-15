Сильвия Фаулс завершила карьеру

36-летняя центровая «Миннесоты» Сильвия Фаулс провела последний матч в карьере.

проиграла «Коннектикуту» (83:90) в заключительном матче регулярного чемпионата и не вышла в плей-офф женской НБА. Ранее баскетболистка объявила, что этот сезон станет последним в ее карьере.

Фаулс является двукратной чемпионкой женской НБА (2015, 2017), двукратным MVP финальных серий и MVP сезона-2017. Кроме того, баскетболистка восемь раз участвовала в Матче всех звезд женской НБА, четыре раза была признана лучшим оборонительным игроком сезона и три раза была включена в символическую сборную лиги.

Также Фаулс является единственной в истории лиги баскетболисткой, которая сделала 4 000 подборов за карьеру.

В составе сборной США Фаулс стала четырехкратной олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира.

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