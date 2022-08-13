«Денвер» подпишет Джастина Тиллмена

договорился о подписании контракта с тяжелым форвардом Джастином Тиллменом (26 лет, 203 см).

По итогам сезона-21/22 Тиллмен был включен в первую символическую пятерку Лиги развития НБА.

В декабре прошлого года Джастин подписывал 10-дневный контракт с «Атлантой», но не провел за команду ни одного матча.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?

В НБА вывели из обращения «6» во всех клубах – в память о Билле Расселле. Зачем? А Леброну придется менять номер?