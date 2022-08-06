Джамайкл Грин: «Уорриорз» выстроили целую империю»

Новобранец «Голден Стэйт» объяснил решение перейти в калифорнийскую команду.

«Уорриорз» выстроили целую империю. Мне захотелось стать ее частью.

Я боец. Дам команде жесткость, буду выполнять свою работу, по полной программе, буду попадать свои броски и выкладываться.

У «Голден Стэйт» преданные болельщики. Они ездят вместе с командой, они в числе лучших в современной лиге. На домашних матчах «Уорриорз» потрясающая атмосфера, будет очень здорово испытать это», – заявил Грин.

«Голден Стэйт» эпично отметил четвертый титул: на козу надели майку Карри, Томпсон завалил девушку, а Грин обложил хейтеров факами