«Кавальерс» видят Кариса Леверта как игрока стартовой пятерки

Тренерский штаб «Кавальерс» на данный момент рассматривает защитника как игрока стартовой пятерки в сезоне-22/23.

27-летний Леверт должен составить стартовую заднюю линию вместе с .

Леверт стал игроком «Кэвз» по ходу прошлого сезона в феврале в результате обмена. Из-за проблем со здоровьем он принял участие лишь в 21 матче регулярки, набирая 13,6 очка, 3,5 подбора и 4,1 передачи в среднем за игру.

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