Руководитель команды Восточной конференции: «Брогдон сделает «Селтикс» намного лучше, и это меня злит»

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Руководитель одной из команд Восточной конференции недоволен тем, что «Бостону» удалось приобрести разыгрывающего Малкольма Брогдона.

«Брогдон серьезно поможет «Бостону». Он принесет им пользу. С такими сильными игроками вокруг него, к сожалению, да, он будет им полезен. Я думаю, что он сделает их намного лучше, и это меня злит», – сказал функционер.

«Бостон» приобрел Брогдона у «Индианы» в обмен на выбор в первом раунде драфта 2023 года, Даниэля Тайса, Аарона Несмита, Ника Стаускаса, Малика Фиттса и Джувэна Моргана.

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