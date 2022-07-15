Адриен Морман близок к переходу в «Монако»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Франции Адриен Морман Монако Баскетбол

«Монако» удалось договориться о подписании контракта с форвардом Адриеном Морманом (33 года, 203 см).

Покинувший «Анадолу Эфес» после четырех сезонов в Турции Морман склонялся к переезду в китайскую лигу, но «Монако» уговорил форварда остаться в Европе.

В прошедшем сезоне Евролиги Адриен набирал 8,4 очка и 5,3 подбора в среднем за игру. Показатели в чемпионате Турции – 9,0 очка и 7,1 подбора.

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