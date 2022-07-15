Калеб Хоумсли: «Готов принести «Зениту» еще один титул»

Американский защитник Калеб Хоумсли признался, что очень рад стать игроком «Зенита» и готов помочь петербургскому клубу завоевать второй подряд титул чемпиона Лиги ВТБ.

«Я счастлив подписать контракт с «Зенитом» и играть под руководством прекрасного тренера .

В Санкт-Петербурге смогу играть на высоком уровне и побеждать в соперничестве с сильными соперниками — я здесь ради этих вызовов. Уже готов начать тренироваться и принести «Зениту» еще один титул!» – заявил Хоумсли.

«Приветствуем Калеба в нашей команде. У него есть потенциал, есть талант и есть все навыки для того, чтобы помочь нам достичь наших целей», – сказал главный тренер «Зенита» Хайвьер Паскуаль.

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