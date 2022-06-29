Ни один клуб НБА не проявил интерес к Д’Анджело Расселлу

«Миннесота» попыталась выяснить стоимость защитника Д’Анджела Расселла на рынке обменов, однако оказалось, что интерес к бывшему второму номеру драфта в лиге отсутствует.

«Я определенно слышал, что «Миннесота» обзвонила другие клубы, чтобы узнать ценность Д’Анджело Расселла. Я не слышал, чтобы хоть один клуб был заинтересован в приобретении Д’Анджело Рассела», – сказал инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер в подкасте «Please Don’t Aggregate This».

Контракт Д’Анджело истекает по окончании следующего сезона, за который он заработает 31,4 миллиона долларов.

В сезоне-2021/22 Расселл провел 65 матчей, набирая в среднем 18,1 очка, 3,3 подбора и 7,1 передачи.

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