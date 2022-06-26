Женская НБА. «Атланта» сыграет с «Коннектикутом», «Чикаго» примет «Миннесоту»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.
«Атланта» сыграет с «Коннектикутом», «Чикаго» примет «Миннесоту»
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Атланта – Коннектикут
26 июня. 22:00
Чикаго – Миннесота
27 июня. 1.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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