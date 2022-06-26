Женская НБА. «Атланта» сыграет с «Коннектикутом», «Чикаго» примет «Миннесоту»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.

«Атланта» сыграет с «Коннектикутом», «Чикаго» примет «Миннесоту»

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Атланта – Коннектикут

26 июня. 22:00

Чикаго – Миннесота

27 июня. 1.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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