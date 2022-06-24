Чарльз Дженкинс возобновит карьеру в ФМП

Американский защитник (33 года, 191 см) возобновляет игровую карьеру.

Дженкинс заключил 1-летнее соглашение с сербским клубом ФМП.

Дженкинс начал карьеру в 2011 году в «Голден Стэйт» (2011-2013), после чего провел короткий отрезок в «Филадельфии» (2013).

С 2013 Дженкинс играл в Европе, включая выступления за «Милан», «Црвену Звезду» и «Химки». Сезон-2020/21 завершал в «Тенерифе», после чего взял годичную паузу.

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