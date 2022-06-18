Каспер Уэйр: «Счастлив, что получил предложение от ЦСКА»

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Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр высказался по поводу продления контракта с армейцами.

«Рад сказать болельщикам, что снова приеду в Москву и проведу в ЦСКА еще два года. Счастлив, что получил предложение продлить контракт и не могу дождаться возвращения к работе.

Хочу поблагодарить всех в клубе за то, что верят в меня, что дают мне такую возможность», – заявил Уэйр.

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