«Анадолу Эфес» и Шейн Ларкин договорились о продлении контракта

Разыгрывающий Шейн Ларкин (29 лет, 180 см) продолжит выступать за турецкий .

Ларкин и действующий победитель Евролиги договорились о продлении контракта еще на 2 сезона.

По информации инсайдеров, экс-игрок НБА заработает примерно 7 миллионов долларов.

В минувшем розыгрыше Евролиги Ларкин набирал 14,7 очка (43% с игры, 38% из-за дуги, 90% с линии) и 5,3 передачи в среднем за матч. Он был включен в первую символическую пятерку чемпионата.

Американец играет за «Эфес» с 2018 года.

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