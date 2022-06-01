Примирение Стефена Карри с девочкой – лучший момент с участием фанатов в сезоне НБА-21/22

Разыгрывающий тепло пообщался с болельщицей команды перед одним из матчей регулярного сезона-2021/22.

Юная фанатка была расстроена тем, что Карри не вышел на площадку в предыдущей игре, когда она была на трибунах. Перед следующим матчем Стеф поговорил с девочкой, подписал для нее карточку и сделал совместное фото.

Беседа была признана лучшим моментом с участием болельщиков в прошедшем регулярном чемпионате.

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