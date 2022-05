НБА в сезоне-21/22 вынесла штрафов за мат на 95 000 долларов. Это рекорд за последние 20 лет

Общая сумма штрафов игроков НБА за мат в сезоне-2021/22 составит не менее 95 000 долларов. Это рекордный показатель за последние два десятилетия, притом что впереди еще шесть недель плей-офф, сообщает SI.com.

Форвард «Никс» в начале января получил штраф в размере 25 000 долларов за то, что дважды сказал своим критикам «заткнуться нахрен» («shut the fuck up»). На следующей неделе звезда «Нетс» был оштрафован на 15 000 за то, что назвал расписание «хреновым» («fucked up»).

В апреле разыгрывающий «Тимбервулвс» заплатил 30 000 долларов за фразу «Я же вам говорил, мать вашу» («I fucking told y’all») в день выхода команды в плей-офф и за обращение к «Клипперс» в Instagram «Пошли на хрен отсюда» («Get the fuck out of here»).

Позже центровой «Юты» в прямом эфире обратился к критикам своей команды, сказав: «К черту подобные разговоры» («Fuck the talk»).

