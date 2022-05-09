Владимир Гомельский: «Йокич заслуженно признан MVP по итогам регулярного чемпионата»

Спортивный комментатор считает, что центровой заслуженно получит награду MVP сезона-2021/22.

«По итогам регулярного чемпионата, несомненно, заслуженно. Он пропустил наименьшее количество матчей, набирал по 30 очков за матч, делал 10+ подборов, и из всех центровых НБА отдает больше всех результативных передач. То есть статистика подтверждает, что это верное решение.

А нравится он кому-то или нет — это дело десятое. Я не являюсь болельщиком, но его игру и пользу, которую он приносит команде, уважаю», — сказал Гомельский.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев