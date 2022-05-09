Владимир Гомельский: «Йокич заслуженно признан MVP по итогам регулярного чемпионата»

Теги Денвер НБА Владимир Гомельский Никола Йокич Баскетбол

Спортивный комментатор Владимир Гомельский считает, что центровой «Денвера» Никола Йокича заслуженно получит награду MVP сезона-2021/22.

«По итогам регулярного чемпионата, несомненно, заслуженно. Он пропустил наименьшее количество матчей, набирал по 30 очков за матч, делал 10+ подборов, и из всех центровых НБА отдает больше всех результативных передач. То есть статистика подтверждает, что это верное решение.

А нравится он кому-то или нет — это дело десятое. Я не являюсь болельщиком, но его игру и пользу, которую он приносит команде, уважаю», — сказал Гомельский.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев

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