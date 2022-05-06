Дмитрий Кулагин – о старте серии с УНИКСом: «Настраиваемся выиграть оба матча на домашней площадке»

Защитник поделился мнением о предстоящей серии 1/2 финала плей-офф лиги ВТБ с .

«Первые матчи серии в Санкт-Петербурге будут серьезным фактором, который сможет повлиять на результат. Мы провели хороший сезон для того, чтобы иметь преимущество своей площадки, и сейчас настраиваемся на то, чтобы провести два качественных матча и забрать эти победы на домашней площадке.

Думаю, что неуместно сравнение игр плей-офф и регулярного чемпионата. Мы хорошо знаем соперника, знаем его сильные и слабые стороны. Мы делаем все возможное для того, чтобы подготовиться к этому матчу и показать свой лучший баскетбол.

В нападении УНИКС показывает очень результативный и качественный баскетбол, они имеют большое количество исполнителей, очень опытных игроков, которые в любой момент могут забить самый непростой мяч, и мы были свидетелями этих моментов на протяжении всего сезона. Сделаем все, чтобы не дать сопернику навязать свою игру», – заявил Кулагин.

В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?