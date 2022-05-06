Велимир Перасович: «Состав УНИКСа претерпел изменения, но мы сохраняем победные амбиции»

Теги УНИКС Зенит Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил расклад сил в полуфинальной паре Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Нам предстоят сложные матчи с командой уровня «Финала четырех» Евролиги. У «Зенита» есть все – размер, снайперы, талант, отличный тренер.

Наш состав претерпел изменения, но мы сохраняем победные амбиции. Наши задачи остаются прежними – в каждом матче показывать свой лучший баскетбол и радовать болельщиков победами», – сказал Перасович.

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