Велимир Перасович: «Состав УНИКСа претерпел изменения, но мы сохраняем победные амбиции»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил расклад сил в полуфинальной паре Единой лиги ВТБ с «Зенитом».
«Нам предстоят сложные матчи с командой уровня «Финала четырех» Евролиги. У «Зенита» есть все – размер, снайперы, талант, отличный тренер.
Наш состав претерпел изменения, но мы сохраняем победные амбиции. Наши задачи остаются прежними – в каждом матче показывать свой лучший баскетбол и радовать болельщиков победами», – сказал Перасович.
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