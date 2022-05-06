Велимир Перасович: «Состав УНИКСа претерпел изменения, но мы сохраняем победные амбиции»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил расклад сил в полуфинальной паре лиги ВТБ с «Зенитом».

«Нам предстоят сложные матчи с командой уровня «Финала четырех» Евролиги. У есть все – размер, снайперы, талант, отличный тренер.

Наш состав претерпел изменения, но мы сохраняем победные амбиции. Наши задачи остаются прежними – в каждом матче показывать свой лучший баскетбол и радовать болельщиков победами», – сказал Перасович.

В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?

Евролига все же опасается лысых и усатых – забанила судью из-за растительности на лице