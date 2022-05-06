Дрэймонд Грин назвал адресованное ему журналистом ESPN заявление расистским

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на адресованное ему журналистом ESPN Крисом Руссо заявление.

«Я не являюсь одним из тех, кто часто прибегает к использованию расовой проблематики, потому что знаю, какую роль это играет в мире, в котором мы живем. Но сказанное точно имело расистский подтекст. Вот эти «заткнись и играй», «заткнись и стучи мячом», время подобных высказываний давно прошло. Мы больше не слушаем такое. Мы не хотим слышать подобное. Этому здесь не место, никто не станет терпеть подобное», – сказал Грин в своем подкасте.

«Пожалуйста, заткнись и играй. Америка устала от , я постоянно вынужден иметь с ним дело. Болельщики из Сан-Франциско – это другая история. Но остальные болельщики НБА очень устали от этого. Так что играй молча», – произнес Руссо в эфире.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев