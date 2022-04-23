Премьер-лига. Женщины. «Надежда» обыграла «Спарту энд К» в матче за 5-е место

В субботу, 23 апреля, в решающем матче серии женской Премьер-лиги за 5-е место в Оренбурге одолела подмосковную энд К».

Премьер-лига

Плей-офф

За 5-е место (до двух побед)

НАДЕЖДА – СПАРТА ЭНД К – 71:64 (15:13, 19:23, 20:15, 17:13)

НАДЕЖДА: Жедик (22 + 6 подборов), Линскенс (14 + 13 подборов), Тохташ (14 + 7 подборов)

СПАРТА ЭНД К: Игнатова (23), Федорова (12 + 7 подборов), Репникова (12 + 5 подборов + 3 перехвата)

23 апреля. 15:00

Надежда выиграла серию – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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