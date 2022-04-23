Премьер-лига. Женщины. «Надежда» обыграла «Спарту энд К» в матче за 5-е место

В субботу, 23 апреля, в решающем матче серии женской Премьер-лиги за 5-е место «Надежда» в Оренбурге одолела подмосковную «Спарту энд К».
Плей-офф
За 5-е место (до двух побед)
НАДЕЖДА – СПАРТА ЭНД К – 71:64 (15:13, 19:23, 20:15, 17:13)
НАДЕЖДА: Жедик (22 + 6 подборов), Линскенс (14 + 13 подборов), Тохташ (14 + 7 подборов)
СПАРТА ЭНД К: Игнатова (23), Федорова (12 + 7 подборов), Репникова (12 + 5 подборов + 3 перехвата)
23 апреля. 15:00
Надежда выиграла серию – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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