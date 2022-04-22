Премьер-лига. Женщины. УГМК сравнял счет в финальной серии с курским «Динамо» (1-1)

В пятницу, 22 апреля, екатеринбургский УГМК обыграл курское «Динамо» во втором матче и сравнял счет в финальной серии женской Премьер-лиги (71:63, 1-1).
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Плей-офф
Финал (до трех побед)
Второй матч
УГМК – ДИНАМО КУРСК – 71:63 (24:23, 16:15, 21:12, 10:13)
УГМК: Вадеева (26 + 13 подборов + 5 передач), Попова (10 + 6 подборов), Ражева (9).
ДИНАМО К: Лизек (14 + 6 подборов), О.Фролкина, Е.Фролкина (обе – 13).
22 апреля. 17:00
В серии ничья – 1-1
За 5-е место (до двух побед)
НАДЕЖДА – СПАРТА ЭНД К – 61:71 (15:22, 17:21, 14:18, 15:10)
НАДЕЖДА: Линскенс (25 + 13 подборов), Комарова (13 + 9 передач), Жедик (10).
СПАРТА: Игнатова (18), Федорова (14 + 7 подборов), Нуритдинова (14 + 6 подборов + 5 передач).
22 апреля. 17:00
В серии ничья – 1-1
За 7-е место (до двух побед)
ЕНИСЕЙ – ДИНАМО НОВОСИБИРСК – 75:67 (23:20, 16:19, 15:16, 21:12)
ЕНИСЕЙ: Гладкова (22 + 12 подборов), Щетина, Матвеева (обе – 12).
ДИНАМО Н: Зверева (24 + 8 подборов), Потемина (16 + 13 подборов + 5 передач).
22 апреля. 15:00
«Енисей» победил в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?