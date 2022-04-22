Премьер-лига. Женщины. УГМК сравнял счет в финальной серии с курским «Динамо» (1-1)

В пятницу, 22 апреля, екатеринбургский УГМК обыграл курское «Динамо» во втором матче и сравнял счет в финальной серии женской Премьер-лиги (71:63, 1-1).

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Плей-офф

Финал (до трех побед)

Второй матч

УГМК – ДИНАМО КУРСК – 71:63 (24:23, 16:15, 21:12, 10:13)

УГМК: Вадеева (26 + 13 подборов + 5 передач), Попова (10 + 6 подборов), Ражева (9).

ДИНАМО К: Лизек (14 + 6 подборов), О.Фролкина, Е.Фролкина (обе – 13).

22 апреля. 17:00

В серии ничья – 1-1

За 5-е место (до двух побед)

НАДЕЖДА – – 61:71 (15:22, 17:21, 14:18, 15:10)

НАДЕЖДА: Линскенс (25 + 13 подборов), Комарова (13 + 9 передач), Жедик (10).

СПАРТА: Игнатова (18), Федорова (14 + 7 подборов), Нуритдинова (14 + 6 подборов + 5 передач).

22 апреля. 17:00

В серии ничья – 1-1

За 7-е место (до двух побед)

ЕНИСЕЙ – – 75:67 (23:20, 16:19, 15:16, 21:12)

ЕНИСЕЙ: Гладкова (22 + 12 подборов), Щетина, Матвеева (обе – 12).

ДИНАМО Н: Зверева (24 + 8 подборов), Потемина (16 + 13 подборов + 5 передач).

22 апреля. 15:00

победил в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?

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