Зак Лавин: «Буллс» заслужили освистывание со стороны своих болельщиков»

Защитник «Чикаго» Зак Лавин после домашнего матча с «Шарлотт» (117:133) заявил, что понимает болельщиков, которые освистали команду.
По ходу встречи «Буллс» уступали 37 очков. Команда потерпела четвертое поражение подряд на своей площадке.
«Буллс» заслужили освистывание со стороны своих болельщиков. Это позор. У нас отличная команда, но мы играем ниже собственных возможностей. Они знают это. Мы знаем это.
Я понимаю их реакцию. Мы понимаем, что они за нас переживают, но мы должны играть лучше», – заявил Лавин.
«Чикаго» делил 1-е место на Востоке, когда команды ушли на перерыв в связи с Матчем звезд. Сейчас команда идет 6-й в конференции.
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