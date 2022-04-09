Зак Лавин: «Буллс» заслужили освистывание со стороны своих болельщиков»

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Защитник «Чикаго» Зак Лавин после домашнего матча с «Шарлотт» (117:133) заявил, что понимает болельщиков, которые освистали команду.

По ходу встречи «Буллс» уступали 37 очков. Команда потерпела четвертое поражение подряд на своей площадке.

«Буллс» заслужили освистывание со стороны своих болельщиков. Это позор. У нас отличная команда, но мы играем ниже собственных возможностей. Они знают это. Мы знаем это.

Я понимаю их реакцию. Мы понимаем, что они за нас переживают, но мы должны играть лучше», – заявил Лавин.

«Чикаго» делил 1-е место на Востоке, когда команды ушли на перерыв в связи с Матчем звезд. Сейчас команда идет 6-й в конференции.

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