HBO снимет 2-й сезон сериала про «Лейкерс» 80-х

Телеканал HBO решил снять продолжение сериала «Победное время. Восхождение династии «Лейкерс».

В настоящее время идет показ первого сезона сериала, в котором рассказывается о выборе на драфте 1979 года и жизни «Лейкерс» в сезоне НБА 79/80.

Второй сезон будет посвящен последующим событиям, которые происходили с «Лейкерс» эпохи Шоутайм в 80-е.

HBO ранее заявлял о намерении рассказать о калифорнийском клубе на рубеже 2000-х, когда за «озерников» выступали легендарные игроки Кобе Брайант и Шакил О’Нил.

Самая безумная, яркая и сексуальная команда НБА – в новом сериале от HBO. Это про «Лейкерс» 80-х