HBO снимет 2-й сезон сериала про «Лейкерс» 80-х

Теги светская хроника Мэджик Джонсон Лейкерс Пэт Райли НБА Джерри Басс Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Телеканал HBO решил снять продолжение сериала «Победное время. Восхождение династии «Лейкерс».

В настоящее время идет показ первого сезона сериала, в котором рассказывается о выборе Мэджика Джонсона на драфте 1979 года и жизни «Лейкерс» в сезоне НБА 79/80. 

Второй сезон будет посвящен последующим событиям, которые происходили с «Лейкерс» эпохи Шоутайм в 80-е.

HBO ранее заявлял о намерении рассказать о калифорнийском клубе на рубеже 2000-х, когда за «озерников» выступали легендарные игроки Кобе Брайант и Шакил О’Нил. 

Самая безумная, яркая и сексуальная команда НБА – в новом сериале от HBO. Это про «Лейкерс» 80-х

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные