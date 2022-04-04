Орхун Энэ покинул пост главного тренера сборной Турции. Эргин Атаман – основной кандидат

Федерация баскетбола Турции объявила об уходе Орхуна Энэ с поста главного тренера национальной сборной. Основным кандидатом на вакантную должность считается главный тренер Эргин Атаман.

56-летний Атаман уже руководил сборной Турции с 2014 по 2016 год. Под его руководством команда занял восьмое место на чемпионате мира 2014 года и 14-е место на Евробаскете 2015 года.

В квалификации чемпионата мира-2023 турецкая сборная потерпела три поражения в четырех матчах группы B. Турнир продолжится этим летом.

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