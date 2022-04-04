Группа Red Hot Chili Peppers посетила матч «Лейкерс» – «Денвер»

Известная калифорнийская рок-группа Red Hot Chili Peppers посетила матч НБА «Лейкерс» против «Денвера» (118:129) в Лос-Анджелесе.
Участники группы являются заядлыми поклонниками «Лейкерс». В воскресенье они появились в зале Crypto.com Arena, чтобы поддержать команду в важном матче.
После поражения от «Наггетс» калифорнийцы с показателями 31-47 продолжают бороться за попадание в плей-ин, несмотря на отставание от «Сан-Антонио» (32:45).
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