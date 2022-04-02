Роберт Уильямс скрыл травму в матче с «Миннесотой»

Центровой знал о своей травме во время матча против «Миннесоты» (134:112) 27 марта.

Игрок сообщил ESPN, что не хотел проверять свое колено, хотя испытывал дискомфорт, потому что боялся узнать степень повреждения. Он также отметил, что обрадовался отсутствию серьезных последствий.

Ранее Уильямс перенес операцию по поводу разрыва мениска. Сроки его восстановления – 4-6 недель.

В нынешнем сезоне центровой набирает 10,0 очка, 9,7 подбора, 2,0 передачи и 2,2 блок-шота в среднем за матч.

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